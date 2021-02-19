Власти отказали негосударственным медиа в аккредитации на суд над Катериной Борисевич

Журналистам крупнейших негосударственных СМИ отказано в аккредитации на суд над корреспондентом tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

Отказа получили информационная компания БелаПАН, tut.by, OfficeLife, «Комсомольская правда» в Белоруссии», onliner.by, nn.by.

Ранее журналисты негосударственных СМИ не смогли попасть на процесс с участием бывшего претендента на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико. Не все из них смогли работать на процессе над корреспондентами телеканала «Белсат» Катериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой, передает БелаПАН.

Катерина Борисевич и Артем Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови погибшего активиста Романа Бондаренко не было алкоголя. Борисевич и Сорокину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Правозащитники признали обоих политзаключенными.