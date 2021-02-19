Репортеры без границ: Власти Беларуси потеряли чувство меры в борьбе с независимыми СМИ

«Репортеры без границ» «в ужасе» от приговора корреспондентам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой, говорится в заявлении немецкого отделения этой международной организации.

«Этот незаконный приговор свидетельствует о том, что белорусские власти в борьбе с независимыми СМИ потеряли всякое чувство меры. Цель совершенна понятна: с помощью запугивания заставить журналистов замолчать», — заявил глава отделения Кристиан Мир, передает Белапан.

Представитель организации призвал немедленно освободить журналисток.

«Этот вердикт, вынесенный после инсценировки судебного процесса, подтверждает криминализацию работы репортеров и стремление уничтожить всю независимую журналистику в стране», — заявила глава бюро «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Она напомнила белорусским властям об их обязательствах соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, потребовала снять все обвинения с журналисток, освободить всех представителей СМИ, находящихся за решеткой, и прекратить их преследование.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Андрееву и Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Андреева и Чульцова вину не признали.