Нацбанк в цугцванге

Как ни старался Нацбанк РБ с его нынешним руководством, но он неизбежно очутился в ситуации, в которой уже не раз оказывался за годы современной новой независимости Беларуси - в ситуации, когда на кону оказываются сбережения граждан и активы предприятий страны.

Сегодня Нацбанк сделал ровно то, что можно было сделать в текущей политической обстановке ради минимизации возможных последствий - на месяц отложил решение по ставке рефинансирования. Но ведь понятно, что даже это решение носит исключительно негативный характер.

Во-первых, регулятор наглядно подтвердил, насколько хреновая ситуация складывается в экономике и финансах, не говоря уже об остальных сферах. Во-вторых, подтвердил декларативность своей так называемой независимости от правительства. В-третьих, дал отмашку зелено-красным флажком реальному сектору страны, который начнет хеджировать свои риски с утроенным усердием.

Если отсрочка решения по ставке не является достаточным подтверждением приезда в гости давнего друга страны по имени «стабилизец», можно рассмотреть еще один сегодняшний практический кейс: Нацбанк провел очередной кредитный аукцион по поддержке ликвидности банков на срок 180 дней по объявленной процентной ставке 9,75% годовых. (Кстати, 9,75% - это примерно та цифра, к которой сегодня стремится правильная ставка рефинансирования).

«К аукциону было допущено 16 заявок от 14 банков на общую сумму 2122,0 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 200,0 млн. рублей», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

Совсем не давать денег банкам Нацбанк не может – более половины оставшихся в стране «подключенных к ИВЛ» банков, которых обескровили две девальвации (первая волна коронавируса, затем август) и протестные действия граждан страны в прошлом году, смогут сами выкарабкаться только, если в их сторону не дышать в принципе.

Но если банкам дать столько денег в рублях, сколько они просят, то они, выбора-то нет, сразу уйдут с этими рублями в валюту. Такое поведение создаст очередную волну спроса, и не факт, что у Нацбанка остались (нет, не остались) резервы, чтобы эту волну выдержать.

Скудные резервы и неприкасаемые слитки золота (отложенные для тех, кто тоже может побежать из страны в случае изменения политической ситуации) этот спрос удовлетворить не смогут, и придется слегка девальвировать.

Эта девальвация спровоцирует панику и ажиотажный спрос, который погасить будет практически невозможно, поскольку нечем. Не помогут и нефть по 64 бакса за бочку, и калийные контракты с Индией и Китаем, и даже $3,5 млрд. кредита, на который может согласиться Путин на скорой встрече с Лукашенко в Сочи. Не помогут по той причине, что дорога ложка к обеду - валюта из перечисленных источников поступит с серьезным временным лагом.

Курс рубля уйдет примерно за отметку в 5,00 зайчиков за доллар, лягут банки, торговые сети с рассрочками и кредитами, уйдут в кому нахватавшиеся относительно дешевых кредитов предприятия реального сектора. Зато страна вернет себе карту почетного члена клуба, в который входят Венесуэла, Зимбабве и еще пару стран с названиями, о которых никто никогда не слышал.

Такой прогноз нарисовывается, исходя из текущей ситуации на 16-00, 17 февраля 2021 года. А теперь добавим в котелок отдельные отложенные риски типа: а) штабы «беглых» оппозиционеров пока не топят за повторение августа 2020 года, а могут начать; b) Евросоюз пока ковыряется в носу над 4-м пакетом санкций, а ведь уже завтра приговор по делу журналисток Белсата; c) 5-й пакет санкций еще даже не верстался, а ведь суд на Виктором Бабарико уже начался; d) в повестке встречи Путина-Лукашенко вроде как не значится отчет белорусского пенсионера о выполнении договоренностей с предыдущей встречи, но ведь Путин может и поинтересоваться, как в обещанном сроке проведения референдума январь 2021 года внезапно в превратился в январь 2022 года.

Добавим затянувшуюся по прогнозам зиму в этой году, неправильное поведение компаний-партнеров белорусских предприятий, продукция которых никому не нужна на внешних рынках без правильных комплектующих (свежий пример- британская KAB Seating) и, конечно же, скованные морозом, но бьющие острым копытом протестные массы, которых уже просто достало беззаконие, мракобесие и насилие белорусского средневековья.

Ну вот и что делать Павлу Каллауру? В этой ситуации правильнее всего рвануть к другу Румасу в Лондон, где вместе за пинтой гинесса подумать над письмом товарищу Латушко. Но разве кто воспользуется этим советом…