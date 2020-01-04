Правительство РБ рассчитывает на рост ВВП на $9,7 млрд. за 3 года

Правительство Беларуси постановлением №3 от 3 января 2020 года утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год – Br141 млрд 874,7 млн, на 2021 год - Br151 млрд 771,7 млн, на 2022 год - Br162 млрд 242 млн. Темпы роста ВВП предусмотрены на уровне 101,9% в 2020 году, 101,4% - в 2021-м и 102,1% в 2022-м.

Планируется, что размер ставки рефинансирования (в среднем за год) составит 9,5% в 2020 году, 9,25 – 10% в 2021-м, 8,5 – 9,75% в 2022-м.

Наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам в 2020 году предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" - Br1 493 млн, программа "Образование и молодежная политика" - Br1 103 млн).

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики: обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь на уровне, не превышающем 26% от ВВП; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами; финансирование платежей по обслуживанию государственного долга за счет доходов республиканского бюджета; финансирование не менее 25% ежегодной потребности в погашении государственного долга за счет недолговых источников.

Предусмотрено сохранение социальной направленности бюджетных расходов, а также обеспечение в 2020 году снижения объемов бюджетного участия во всех видах государственной поддержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.