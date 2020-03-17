Лукашенко зарубил предложения правительства по развитию до 2025 года

Лукашенко отклонил предложения правительства по основным направлениям Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.

"Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно $100 млрд я там не увидел. Может, кто-то увидел - скажите. Все, что предложено, следовало сделать еще пять лет назад. Но по данному вопросу мы проведем отдельное совещание. Это не тема сегодняшнего глубокого анализа", - заявил Лукашенко на совещании по подведению итогов 2019 года.