Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год

Лукашенко указами №480 и №481 утвердил прогнозные параметры социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, сообщила пресс-служба президента РБ.

В частности, власти страны рассчитывают, что в 2021 году:

реально располагаемые денежные доходы населения вырастут 1,6% к 2020 году;

уровень безработицы по методологии МОТ не превысит 4,2-4,4%;

ввод в эксплуатацию жилья, строящегося с господдержкой, - не менее 1 млн. кв.м;

удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 4,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) (Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%));

обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3-21,7%;

достижение роста ВВП в 2021 году на 1,8% (в процентах к 2020 году).

Монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.

«Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне», - говорится в сообщении.