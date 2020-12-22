Последнее обновление: 22.12.2020 19:36

Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год

Лукашенко указами №480 и №481 утвердил прогнозные параметры социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, сообщила пресс-служба президента РБ.

В частности, власти страны рассчитывают, что в 2021 году:

реально располагаемые денежные доходы населения вырастут 1,6% к 2020 году;

уровень безработицы по методологии МОТ не превысит 4,2-4,4%;

ввод в эксплуатацию жилья, строящегося с господдержкой, - не менее 1 млн. кв.м;

удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 4,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) (Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%));

обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3-21,7%;

достижение роста ВВП в 2021 году на 1,8% (в процентах к 2020 году).

Монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.

«Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне», - говорится в сообщении.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование