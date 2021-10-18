Объем засекреченного экспорта Беларуси в Россию вырос в 8 раз

Беларусь в текущем году усилила секретность своих товарных поставок на зарубежные рынки: экспорт товаров в общей сложности на $8,2 млрд за семь месяцев 2021 года закрыт, следует из открытой статистики базы данных Белстата, при том что за весь 2020 год такой экспорт Беларуси составил $1,6 млрд.

Традиционно Белстат засекречивает информацию об объеме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов.

Однако с 2021 года, на фоне ужесточившихся экономических санкций Евросоюза и США, к «закрытым» категориям добавились нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, а также тракторы и грузовики. В результате экспорт по секретным категориям статистически увеличился в несколько раз (за 2020 год экспорт нефти, нефтепродуктов и удобрений, тогда еще открытый, превышал $6 млрд, экспорт тракторов и грузовиков — $1,2 млрд), сообщает РБК.

Стоимость «закрытых» товарных категорий учитывается в совокупном экспорте/импорте, который публикуется в базе данных Белстата, поэтому их стоимость все еще можно рассчитать как разность между совокупным экспортом и суммой поставок по открытым позициям.

Совокупный экспорт товаров из Беларуси в Россию в январе—июле 2021 года, согласно данным Белстата, составил $8,71 млрд, а сумма поставок по открытым группам товарной номенклатуры — $7,42 млрд. Исходя из этого, засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в $1,29 млрд, или 14,8%. В прошлом году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь $152 млн (1,2% всего белорусского экспорта в Россию).

Также довольно существенная часть секретного экспорта Беларуси направляется в пункт, обозначаемый как «Страна неизвестна», — $556 млн за семь месяцев текущего года. Из документов Белстата следует, что так может кодироваться международная организация. Закрытый экспорт в США за тот же период составил $151 млн (предположительно, это в основном калийные удобрения).

В июне 2021 года Евросоюз ввел первый пакет секторальных санкций против Беларуси, ограничив импорт из этой страны нефтепродуктов и калийных удобрений. В августе США частично присоединились к этим мерам, внеся в санкционный список белорусского производителя «Беларуськалий». Кроме того, Великобритания запретила импорт белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений.

В июле 2021 года Белстат перестал публиковать ежемесячные данные об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений. «Орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие данные публиковать, а какие — нет», — прокомментировали этот факт тогда в Белстате.

Хотя ЕС и Великобритания запретили поставки из Беларуси только калийных удобрений и определенных видов нефтепродуктов, Беларусь закрыла целиком группу ТН ВЭД 27 («Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки»), скрыв также объемы экспорта каменного угля и сырой нефти, и группу ТН ВЭД 31, попутно засекретив объемы поставок азотных удобрений. Санкций против белорусских транспортных средств Запад не вводил, но Белстат решил заодно закрыть и экспорт тракторов, тягачей, микроавтобусов и грузовиков.

Засекречивание внешнеторговых данных одной страной не всегда эффективно, учитывая доступность «зеркальной» статистики. В случае с Россией и Беларусью показатели «зеркальной» статистики традиционно довольно близки: так, по данным Белстата, экспорт в Россию за семь месяцев 2021 года составил $8,71 млрд, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, импорт из Белоруссии за тот же период — $8,46 млрд.

Российская ФТС относит к так называемому секретному коду импорт из Беларуси лишь на $3,7 млн (за январь—июль), а все остальные позиции — импорт табака, драгметаллов, удобрений, нефтепродуктов, тракторов и грузовиков — держит открытыми. Так, импорт табака из Беларуси в Россию за семь месяцев, по данным ФТС, составил около $5,8 млн, минерального топлива — $67 млн, удобрений — около $20 млн. Импорт тракторов — $207 млн, грузовиков — $446 млн. Всего российский импорт из Белоруссии по всем этим категориям плюс по российскому секретному коду составил $915 млн, что объясняет более 70% закрытого экспорта Беларуси в Россию.