Президент Туркмении назначил своего сына вице-премьером

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Для этого глава государства расширил число заместителей глав правительства. Согласно постановлению, должность введена «в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству», передает РБК.

Также президент сообщил, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

Ранее, с 7 февраля 2020 года, Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. На освободившуюся должность министра назначен Баймырат Аннамаммедов, до этого занимавший пост замминистра этого ведомства.

Самому Гурбангулы Бердымухамедов 63 года, он занимает пост президента Туркмении с 2007 года. Перед этим на посту президента Туркменистана с 1991 года находился Сапармурат Ниязов.