Последнее обновление: 09.02.2020 10:48

Президент Туркменистана назначил своего сына министром

Единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар назначен в субботу, 8 февраля, министром промышленности и строительства.

Об этом его отец объявил на заседании правительства, сообщает государственная газета "Нейтральный Туркменистан". Министерство, которое возглавит сын президента, только создано, его ранее не было в структуре правительства, передает DW.

До назначения министром 38-летний Сердар Бердымухамедов в течение года управлял регионом Туркменистана Ахалским велаятом, был заместителем министра иностранных дел, до этого возглавлял юридический комитет парламента. Считается, что президент Бердымухамедов готовит себе преемника в лице единственного сына.

Президент Туркменистана выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство нового города в регионе, которым правил сын, несмотря на сокращение доходов страны в связи с невысокими ценами на природный газ - основной источник бюджета. На фоне низких цен на газ Бердымухамедов в прошлом году отменил государственные субсидии, которые позволяли жителям не платить за газ, электричество и воду.

На заседании правительства в субботу Бердымухамедов также поручил подготовить проект строительства 300-метрового монумента в честь 30-й годовщины независимости Туркменистана, которую страна будет отмечать в октябре 2021 года. Это должна быть стела на самой возвышенной площадке.

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