Тихановская: Имена участников процесса над Неронским будут внесены в книгу преступлений

Но в новой Беларуси невозможно называть невинных людей преступниками, а преступников – судьями и прокурорами. Поэтому сегодня я передаю

Имена участников судебного процесса над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским будут внесены в Единую Книгу Регистрации Преступлений и санкционные списки.

«Сегодня начался «суд» над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским. Владимир рассказал судье, что в его ИВС нет отопления, а он бреется догола, чтобы не кусали вши. Три дня он находился в карцере с клопами на Окрестина. Больше восьми месяцев его удерживали за решёткой, чтобы сегодня обвинить в оскорблении чиновника и нарушении общественного порядка. Речь о той самой встрече в Гродно, на которой задержали Сергея Тихановского. К тому моменту Неронский был в тюрьме уже три недели, но это не волнует тех, кто будет выносить приговор», - заявила Светлана Тихановская.

«Это «потерпевший» председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, «судья» Александр Рыбаков, «прокурор» Александр Левкович», - добавила она. - «Все эти месяцы в Беларуси избивают мирных людей, унижают человеческое достоинство беларусов, но человеку, который поддержал моего мужа, грозит несколько лет в тюрьме».

Тихановская также пообещала, что в новой Беларуси политзаключённые будут реабилитированы и получат компенсации за счёт тех, кто их задерживал, обвинял и судил.

«Так было в демократических странах, избавившихся от своего преступного режима. Владимир Неронский и все, кто сегодня страдает за свои убеждения, это герои новой Беларуси, и относиться к ним мы будем соответственно», - заключила она.