Задержан директор ГУМа, СОК «Олимпийский» и т.д.

В Минске 2 февраля задержан за взятку директор ГУМа и экс-зампред Мингорисполкома по экономике Александр Крепак, сообщил Следственный комитет РБ.

Крепак задержан за взятку в 1000 долларов или 2525 рублей «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Следственный комитет указывает на системный характер противоправной деятельности.

В своем телеграм-канале редактор отдела расследований "Нашей Нивы" Артем Горбацевич сообщает, что помимо Крепака задержаны «дырэктар САК «Алімпійскі», даходзяць чуткі пра крымінальныя справы ў «БелМИС», СГЦ «Заходні», а таксама «хабарная справа» сяброў пракурора г. Віцебска ды шмат каго яшчэ».

Он также утверждает, что сюжет с Туровским заводом еще весной 2020-га раскручивал Анфимов (на тот момент глава КГК), но тогда «на самым высокім узроўні сказалі Румаса не чапаць, а цяпер успомнілі».