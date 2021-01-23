КГБ сдал могилевскую чиновницу за отказ шпионить за мэром и посольством США?

Бывший начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова, которую судят за взяточничество, в своем последнем слове заявила, что ее вербовали сотрудники КГБ, а когда она отказалось, против неё сфабриковали уголовное дело.

Уголовное дело в отношении Жаббаровой и одного из взяткодателей Александра Лексакова рассматривает Октябрьский суд Могилева. Бывшая чиновница обвиняется в неоднократном получении взяток от руководителей закрытого акционерного общества «Лазерные шоу-системы» и частной компании «Арт-Концерт», сообщает Белапан.

По версии следствия, подсудимая лоббировали их интересы, чтобы те получали заказ на организацию культурно-массовых мероприятий в городе. Следствие выявило восемь эпизодов получения ею денег, которые она тратила на личные нужды. С 2015-го по 2020 год чиновнице якобы передали более 31 тысячи рублей.

В своем последнем слове Жаббарова заявила, что сотрудники КГБ предлагали ей «шпионить и заниматься не свойственной деятельностью в отношении американского посольства, людей, которые должны присутствовать на его закрытых мероприятиях», а также «своего руководства: мэра города и его окружения». Отказ спровоцировал «ее задержание КГБ».

Жаббарова настаивала на том, что 23 ноября, когда расследование близилось к завершению, к ней приходили сотрудники КГБ и снова предлагали сотрудничество «в обмен на то, что всё будет откручено назад и снисходительность будет во всём».

На предыдущих судебных заседаниях Ирина Жаббарова заявляла, что в неволе испытала психологическое давление. Ее содержали в «невыносимых условиях»: отсутствовали средства гигиены, ее лишали общения с родственниками, ограничивали отношения с адвокатом, допросы проводились ночью. Поэтому она вынуждена была дать признательные показания.

По словам подсудимой, начальник оперативного отдела КГБ и его подчиненные требовали признания вины в обмен на телефонные разговоры с родственниками и освобождения из-под стражи. Признание она написала под диктовку оперативников в присутствии адвоката, с которым впоследствии расторгла договор. С новым адвокатом она изменила свою позицию, хотя следователи предупредили ее, чтобы она «не смела менять показания, потому что добавят срок».

Адвокат подсудимой отметила, что в материалах дела есть документы, подтверждающие, что допрос клиента проводился ночью и поздно вечером.

Гособвинение просит приговорить Жаббарову к шести годам колонии общего режима, штрафу в размере 13 500 рублей и лишить права занимать руководящие должности в течение 5 лет.

По словам прокурора Татьяны Костюшко, виновность подсудимой доказана признаниями взяткодателями Лексакова и руководителя компании «Арт-концерт» Павла Можейко, который является свидетелем по делу.

Как следует из слов представителя прокуратуры, оба были задержаны, написали явку с повинной, в которой сообщили о своих отношениях с Жаббаровой, а на следствии и в суде «уточнили» свои показания.

Главный фигурант дела говорит, что «свидетель Можейко находился под стражей два месяца» и там «был сломлен».

Прокурор упомянула, что Жаббарова сама призналась в совершении преступления, что подтверждает ее вину. Заявление же подсудимой о том, что она дала такие показания под психологическим давлением сотрудников КГБ, документально не подтверждено, поскольку она не жаловалась на незаконные действия оперативников.

Экс-главу компании «Лазерные шоу-системы» Александра Лексакова обвинение требует оштрафовать на 10 800 рублей. Он находится под подпиской о невыезде. Свою вину признал.

По его словам, он впервые передал деньги Жаббаровой в 2016 году. Она была задержана 13 марта 2020 года сотрудниками КГБ после того, как Лексаков передал чиновнице рекламный буклет своей организации, в котором оказалось 550 рублей.

Жаббарова утверждает, что не знала о деньгах в брошюре, и отмечает, что ее задерживали два десятка оперативников. Она считает, что Лексаков также признался под давлением оперативников.

Отвечая на вопросы своего адвоката, Лексаков настаивал, что его сотрудники КГБ не склоняли к оговору Жаббаровой. Он добровольно устно сообщил о ее незаконной деятельности до возбуждения уголовного дела и активно способствовал его расследованию.

Ожидается, что приговор Жаббаровой и Лексакову будет вынесен 4 февраля.