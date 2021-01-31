На акциях на Дальнем Востоке и в Сибири задержали более 250 человек

Несанкционированные митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. «ОВД-Инфо» сообщает о 260 задержанных по стране.

МВД пока не называет официальных данных, но данным «ОВД-Инфо» на 10:30, на несанционированных акциях в поддержку Навального задержали 260 человек. В том числе во Владивостоке — 96 человек, в Красноярске — 44, в Новокузнецке — 23, в Новосибирске — 22, передает РБК.

По данным Dvhab.ru, в Хабаровске на акцию на главной площади города перед зданием региональной администрации вышли несколько десятков человек. Движение в центре Хабаровска было ограничено, а в районе площади стояли автомобили силовых структур. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, среди которых были журналисты. На сайте местного управления МВД сообщается, что задержаны 13 человек.

Как сообщает PrimaMedia, во время несогласованного митинга во Владивостоке количество силовиков превышало количество участников. С утра на площади в центре города начали дежурить сотрудники правоохранительных органов. В акции принимали участие около 100 человек, которые позже отправились на набережную Спортивной гавани и вышли на лед, где водили хороводы. По данным «ОВД-Инфо» на акции задержали 96 человек.