Число задержанных в России уже перевалило за 2,2 тыс. человек

В Москве за участие в несогласованной акции протеста в центре города задержали более 600 человек.

Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, передает ТАСС.

«На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек», — сказал Мельников. По его словам, задержанных доставили в разные отделы полиции столицы.

В «ОВД-Инфо» сообщают, что в Москве задержали 855 участников протестов, а всего по России — 2250 человек. В телеграм-каналах появились данные о 1700 задержанных только в одной Москве.

Несанкционированные акции протеста начались в Москве 23 января после того, как 18 января был арестован оппозиционный политик Алексея Навального. По данным МВД, в Москве в акции приняли участие 4 тыс. человек. Reuters сообщал о 10 тыс. участников.