Atlantic Council сформировал рекомендации Байдену в отношении режима Лукашенко

Евразийский центр влиятельного вашингтонского аналитического института Atlantic Council опубликовал 27 января ряд рекомендаций Байдену относительно политики, которую новому президенту США следует проводить в отношении режима Лукашенко.

"У президента США Джо Байдена есть исторический шанс сплотить Европу и остановить диктатуру, создав международную коалицию в поддержку демократии в Беларуси", - отмечается в документе.

Светлану Тихановскую в докладе называют "вероятным победителем" президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси, официальные итоги которых, как и легитимность Александра Лукашенко, ни ЕС, ни США не признали.

"Байден должен встретиться с Тихановской в свои первые 100 дней на посту президента Соединенных Штатов", - так звучит первая рекомендация Евразийского центра. Директор этого центра Джон Хербст пояснил, что такая встреча будет способствовать как легитимации Тихановской и белорусской оппозиции, так и делегитимации Лукашенко.

"Сейчас все интересуются тем, кому Байден позвонит в первую очередь, а кому позднее. Президенту Байдену следует пригласить Светлану Тихановскую приехать в Вашингтон", - добавила заместитель директора Евразийского центра Мелинда Хэринг, передает DW.

Кроме того, Евразийский центр советует администрации Байдена называть Лукашенко не иначе, как бывшим президентом Беларуси. По мнению экспертов, Джули Фишер, назначенной в декабре прошлого года послом США в Беларуси, следует заступить на свой пост в Минске, но при этом не вручать верительные грамоты Лукашенко.

"Байдену следует подписать указ о введении санкций против сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека. Это послужит сдерживающим фактором против дальнейшей эскалации репрессий. Мы можем представить на рассмотрение список", - говорится в докладе.

Один из авторов доклада, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд заметил, что США традиционно вносят в санкционные списки меньше имен, чем это делает Евросоюз.

"Я думаю, в случае Беларуси мы должны ввести санкции против сотен людей", - отметил Аслунд. Такие меры он считает эффективными, потому что "многие из этих людей владеют дачами либо ездят в отпуск в Юрмалу в Латвии или Палангу в Литве".

Евразийский центр также предлагает Байдену назначить высокопоставленного чиновника, который бы отвечал за координацию санкций с ЕС, Великобританией и Канадой. Эксперты считают нужным ввести санкции и против компаний, заведующих "личными финансами" Лукашенко.

В обсуждении доклада принял участие советник Тихановской по иностранным делам Валерий Ковалевский. Он высказал мнение, что белорусы в целом поддерживают санкции и разочарованы тем, что Запад не принял более жесткие и эффективные меры. Ковалевский старался развеять опасения западных политиков, что экономические санкции навредят рядовым белорусам: "Получается странная ситуация: мы видим, что Запад беспокоится о благосостоянии народа Беларуси, тогда как правительство создает огромное экономическое давление на людей, преследует бизнес, заставляя его закрываться, уничтожая рабочие места".

Американские эксперты призвали Вашингтон увеличить финансовую поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси. По их мнению, такая помощь должна составлять 200 млн долларов в год, а не 30 млн, как сейчас, сообщила Хэринг.

Она, правда, признает наличие трудностей с переводом денег в Беларусь, но одно из возможных решений видит в использовании криптовалюты. Кроме того, авторы доклады призывают удвоить бюджет белорусской службы "Радио Свобода".

Отдельным блоком Евразийский центр представил рекомендации Байдену о том, как не спровоцировать нежелательную для США реакцию Москвы. Его администрации следует "частным образом" предупредить белорусскую оппозицию не делать даже намеков на то, что когда-нибудь Беларусь может стать членом ЕС или НАТО.