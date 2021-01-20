Штаб Тихановской ждет более эффективной поддержки от администрации Байдена

Штаб Светланы Тихановской в рабочем порядке воспринял информацию о том, что на инаугурации президента США Байдена будет присутствовать временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик.

«Приглашение руководителей посольств на церемонию инаугурацию президента – обычная практика в США и служит жестом вежливости. Лидеров иностранных государств, как правило, не приглашают. Присутствие временного поверенного Беларуси на церемонии ни в коем случае не является сигналом изменений в американской политике в отношении режима Лукашенко», - заявил представитель Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.

«С точностью до наоборот: следует ожидать, что политика администрации Байдена в отношении Беларуси, который заявлял о поддержке беларусского протеста против фальсификаций на выборах 9 августа, независимости и суверенитета нашей страны, будет более деятельной и эффективной», - добавил Ковалевский.

О присутствии Басика на инаугурации сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, по словам которого в соответствии с принятой в США протокольной практикой на инаугурацию приглашают глав дипломатических миссий.

«Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны. Мы его, разумеется, приняли. Наша страна будет представлена на уровне руководителя посольства Беларуси. В настоящий момент это временный поверенный в делах Дмитрий Басик», - сообщил Глаз.