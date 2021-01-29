Последнее обновление: 29.01.2021 16:34

Дворец Путина выставили на продажу

Объявление о продаже дворца Путина в Геленджике из фильма-расследования Алексея Навального появилось на сервисе ЦИАН.

4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17691 тысячи кв м с участком на 678 соток продается за один миллиард рублей, или по цене 56524 рубля за кв м., передает finanz.ru.

«Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. Сам поселок можно найти на карте неподалеку от курортного города Геленджика. Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть», - говорится в объявлении.

Объявление размещено от имени Максима Григоряна, который на сайте указан как «частный маклер» с опытом работы с 2012 года.

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