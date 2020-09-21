FinCen: Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту

Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.

Он входит в правление и является первым вице-президентом банка. Документ FinCen содержит описание финансовой схемы, которую непросто объяснить стандартными бизнес-практиками.

Об этом пишут «Важные истории», проект российских журналистов, получивших доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

В конце 2013-го — начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше 6 миллионов долларов фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь сбросила полтора миллиона на счет Русанова.

GPB Mineral Services — на тот момент «дочка» Газпромбанка. А Antates Investments была связана с близкими к банку проектами.

Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопровождался пояснением о «грядущем сотрудничестве <...> в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке». Но при этом было сказано, что документально это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт находился лишь в стадии обсуждения.

GPB Mineral входит в GPB Global Resources, крупнейшим проектом которой было совместное предприятие Газпромбанка и венесуэльской государственной нефтяной компании. Соглашение о финансировании этого предприятия (в рамках которого Газпромбанк выделил миллиард долларов) было подписано меньше чем за месяц до получения Игорем Русановым полутора миллионов долларов.

В его должностные обязанности в то время входила «разработка политики», в частности, и в сфере международных инвестиций и заимствований. Официально за свое пребывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь Русанов в 2013-м мог получить порядка 100 миллионов рублей (зарплата и бонусы — при условии, что все члены правления получали поровну).

Газпромбанк и Русанов не ответили на вопросы «Важных историй». В GPB Global Resources сообщили, что не могут комментировать подробности коммерческих операций и транзакции третьих лиц.