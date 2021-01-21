ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по 2008 году

На Россию не может возлагаться ответственность по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года.

Об этом сообщило российское Министерство юстиции, ссылаясь на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Свое решение по рассмотрению межгосударственного иска, поданного Грузией к России по событиям августа 2008 года, ЕСПЧ также опубликовал на сайте.

В Грузии ожидали признания ее доводов. «Это решение будет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Минюста и специалистов. И конечно, все мы уверены, что это будет справедливое решение», — говорил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. По его словам, вердикт должен был стать первой оценкой войны 2008 года от международного суда.

«Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права», — заявил уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин, передает РБК.

Претензии по событиям военных дней судьями палаты были признаны необоснованными. При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушении конвенции, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боев. «Российская Федерация осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда были официально выведены российские войска. <...> Таким образом, суд пришел к выводу, что события, произошедшие после прекращения боевых действий, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации», — говорится в решении.

Учитывая решение суда об ответственности за события после окончания боевых действий, грузинское правительство назвало решение успехом. «Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в заявлении грузинского Минюста.

Грузинское правительство обвинило Россию в многочисленных нарушениях положений Европейской конвенции о защите прав человека в связи с военным конфликтом в августе 2008 года, «последовавшим за длительным периодом растущей напряженности, провокаций и инцидентов с участием двух стран», как говорится в материалах ЕСПЧ. Иск был подан 11 августа 2008-го. Частично приемлемым ЕСПЧ признал его 13 декабря 2011 года, а 3 апреля 2012-го решил передать на рассмотрение Большой палаты. Свидетели выступили в суде с 6 по 17 июня 2016 года. Всего показания дали 33 свидетеля: 15 были вызваны через правительство Грузии, 12 — через правительство России, шесть — судом. Слушание по делу прошло 23 мая 2018 года.

В своем иске Грузия указывала, что в результате действий российских военных и/или подконтрольных России сепаратистских сил через неизбирательные и несоразмерные атаки сотни граждан были ранены, убиты или пропали без вести. Действия российской стороны и сепаратистов, как настаивало грузинское правительство, нарушили несколько статей Европейской конвенции: ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет на пытки и бесчеловечное отношение), ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 8 (право на уважение частной жизни), ст. 13 (право на эффективную защиту прав), ст. 1 и 2 протокола 1 (о защите собственности и права на образование) и ст. 2 протокола 4 (право на свободу передвижения).

Ст. 2 была нарушена в ходе атак, проведенных российскими силами, а также вооруженными формированиями Южной Осетии и Абхазии, которые действовали по их указу; поскольку не делалось разделения на военных и гражданских, бомбежкам и обстрелам подвергались невоенные цели, не было сделано достаточно и для защиты мирного населения при использовании военными мин и кластерных бомб, приводится аргументация грузинской стороны в материалах суда.

Власти Грузии также утверждали, что вооруженные формирования Южной Осетии плохо обращались и пытали грузинских граждан во время конфликта и в ходе последующей оккупации: сообщалось по меньшей мере о 50 случаев пыток, 160 гражданских лиц были задержаны и переданы грузинским властям в период с 19 по 27 августа. Этих людей оскорбляли, им не предоставили ни питания, ни одеял, указывало правительство Грузии. Таким образом, была нарушена ст. 3 Евроконвенции.

Россия на протяжении рассмотрения дела обвинения отвергала, называя их необоснованными и неподтвержденными, сообщал ранее ЕСПЧ. Представители страны указывали, что конфликт и этническое противостояние, на котором Грузия основывает свои обвинения, были прямым следствием ее вооруженной атаки на столицу Южной Осетии Цхинвал в ночь с 7 на 8 августа 2008 года.

Грузинские власти и до, и во время конфликта относились к жителям региона как к врагам, поэтому им пришлось принять действия для своей защиты, приводит суд позицию России. Присутствие российских военных в Южной Осетии власти России называют легитимным, так как это были миротворческие силы, размещенные там в соответствии с межгосударственными процедурами и с согласия грузинской стороны. Атака сил Грузии стала для них неожиданной, поэтому России пришлось применить силу. Москва также указывала, что не следует рассматривать движения за независимость в Абхазии и Южной Осетии и сформированные там власти как искусственные и «недавние» образования, а также как инструменты политики России.

В ответ на приведенные Грузией данные российская сторона приводила собственные: с российской стороны из-за грузинских атак погибли 64 человека, включая 12 миротворцев, 323 получили ранения. Среди гражданских лиц погибли почти 1,5 тыс. человек, за четыре дня конфликта 35 тыс. беженцев пересекли границу с Россией.