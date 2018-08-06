В войне с Грузией 2008 года россияне винят Тбилиси и НАТО

Согласно опросу "Левада-центра", только 5% россиян возлагают на РФ ответственность за российско-грузинский вооруженный конфликт 2008 года. 18% опрошенных раньше не слышали о нем.

Большинство россиян возлагают ответственность за пятидневную войну с Грузией из-за Южной Осетии в августе 2008 года на грузинское руководство и страны НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром" и опубликованные на сайте "Коммерсанта" в понедельник 6 августа. Так, треть респондентов (34%) считают, что в возникновении вооруженного конфликта виновата сама Грузия, а четверть опрошенных (24%) возлагают вину на США и другие страны НАТО.

Пятая часть респондентов считают виноватыми "всех в равной мере". В то же время на Россию ответственность за войну возложили только 5% опрошенных, а на руководство Абхазии и Южной Осетии - 3 процента.

"Вся антигрузинская пропаганда того времени строилась на том, что Россия противостоит не Грузии, а США и НАТО, которые стоят за спиной Саакашвили", - прокомментировал результаты исследования директор "Левада-центра" Лев Гудков в интервью "Коммерсанту".

18% россиян не знали про конфликт 2008 года

Между тем большинство респондентов (59%) согласились с утверждением, что "российское руководство сделало все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и кровопролития". Только 4% опрошенных полагают, что Москва "разжигала грузино-осетинский конфликт ради достижения своих геополитических интересов".

По случаю десятилетней годовщины вооруженного конфликта социологи также спросили россиян, насколько хорошо они проинформированы о нем. Большинство (56%) ответили, то "что-то слышали об этом", почти четверть респондентов (23%) заявили, что "хорошо знают" сложившуюся тогда ситуацию. Еще 18% признались, что слышат про российско-грузинской войне 2008 года впервые.