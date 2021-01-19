Экономический суд Минска отклонил жалобу tut.by на лишение лицензии СМИ

Экономический суд Минска 19 января рассмотрел апелляцию ООО «ТУТ БАЙ Медиа», которое было не согласно с решением лишить tut.by статуса СМИ.

Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января 2021 года оно официально вступает в силу: tut.by лишается статуса СМИ, сообщает портал.

С 7 августа 2020 года портал получил четыре предупреждения по опубликованным материалам. После обжалования в Верховном суде одно из них было признано недействительным.

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября 2020 года Министерство информации обратилось в суд с иском о лишении лицензии, а с 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие лицензии приостановлено до 30 декабря 2020 года. 3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить tut.by статуса СМИ.