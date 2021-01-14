СК проводит обыск в офисе агентства «БелаПАН»

Следственный комитет Беларуси проводит обыск в редакции агентства «БелаПАН», сообщила в fb журналист агентства Татьяна Бубликова.

Обыск начался после 12 часов в рамках заведенного уголовного дела на журналиста Андрея Александрова. Следователи СК отказали в присутствии адвоката.

«Причем директор наш настаивал. Ищут документы и предметы, относящиеся к делу», - сообщила Бубликова.

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в среду сообщила, что Александров находится в статусе подозреваемого. Александров и его девушка были задержаны 12 января.