Последнее обновление: 18.01.2021 13:22

Украина решила отменить жесткий локдаун

Украина планирует отменить жесткий локдаун с 24 января и вернуться к действовавшим ранее ограничениям из-за коронавируса, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний», - заявил Шмыгаль, которого цитирует Интерфакс.

Шмыгаль пояснил, что главной целью локдауна было ограничение мобильности населения. По его словам, правительство старалось не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается не позже февраля.

«С 25-го мы перейдем, вероятно, в «оранжевую» зону, которая действовала до введения этих правил», - пояснил глава правительства.

Более мягкие ограничения продлятся, скорее всего, до 31 марта, добавил он. «Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», — считает премьер.

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