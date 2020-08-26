Украина планирует вновь закрыть границы из-за коронавируса

Украина планирует вновь закрыть границы с 27 августа 2020 из-за вспышки коронавирусной инфекции.

"Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", - уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.

В минувшую пятницу, 21 августа, в Украине был поставлен новый абсолютный рекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. По сообщению Минздрава страны, было зарегистрировано 2106 новых пациентов с соответствующим подтвержденным диагнозом.