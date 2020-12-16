Последнее обновление: 16.12.2020 23:51

Пресс-секретарь Путина отменил сразу два брифинга для СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил сразу два ежедневных брифинга для СМИ, назначенных на 15 и 16 декабря.

Отмена связана с подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря, сообщил Песков в ответ за запрос ТАСС во вторник, 15 декабря.

Кремль пока не прокомментировал опубликованное накануне расследование Bellingcat, из которого следует, что оппозиционера Алексея Навального отравила группа сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), сопровождавших его в поездках по России с 2017 года, передает DW.

По словам самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично Путина. Ожидалось, что на брифингах с Песковым журналисты попросят прокомментировать появившуюся информацию.

Расследование было проведено Bellingcat при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. Оно основывается на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев.

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