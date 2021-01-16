Facebook разблокировал аккаунты Дональда Трампа, ввел другие меры

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram снова заработали после недавней блокировки.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Официальных комментариев о восстановлении страниц сейчас нет.

По мнению Цукерберга, блокировка была необходима для мирной передачи власти победившему на выборах демократу Джо Байдену, поскольку Трамп намерен использовать свои полномочия, для того чтобы помешать Байдену. «Мы считаем, что существуют большие риски в случае использования президентом наших сервисов», — заявил Цукерберг.

Как считает основатель соцсети, Трамп своими сообщениями скорее потворствовал тем, кто собирался штурмовать Капитолий. По этой причине было решено удалить его публикации, чтобы не провоцировать новые беспорядки.

Вместе с тем, Facebook ввел дополнительные ограничения в отношении пользователей из США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщается в блоге компании.

Байден должен вступить в должность 20 января. В этот день соцсеть будет блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.

В Facebook предупредили, что при повторном нарушении правил соцсеть может ограничить некоторые функции для жителей Соединенных Штатов, например ведение видеотрансляций, создание мероприятий, групп или страниц.

Компания напомнила, что начала принимать меры в отношении размещаемого в соцсети контента перед инаугурацией еще в прошлом году. Так, в ноябре администраторы заблокировали одну из групп сторонников действующего президента Дональда Трампа, которая называлась Stop The Steal («Остановить воровство»). Ее участники организовывали акции протеста против фальсификаций, которые, по их мнению, имеют место при подсчете голосов.

Администрация соцсети заявила также, что будет удалять контент, содержащий угрозу общественной безопасности, и отключать учетные записи разместивших его пользователей. Кроме того, в Facebook продолжает действовать запрет на размещение политической рекламы.