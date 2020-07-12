Bloomberg узнал о планах Facebook запретить политическую рекламу

Администрация Facebook рассматривает возможность отказаться от размещения политической рекламы в социальной сети в преддверии выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

В Facebook полагают, что мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием, сообщили собеседники агентства. В то же время в компании опасаются, что запрет может негативно повлиять на предвыборные кампании и ограничить возможности кандидатов реагировать на последние новости. Окончательное решение еще не принято.

В июне основатель Facebook Марк Цукерберг в своей колонке для USA Today объявил, что у пользователей появится возможность отключать политическую рекламу. Как сообщили в компании CNBC, сначала функция заработает в США, скрывать подобные объявления можно будет и в Instagram, передает РБК.

Bloomberg со ссылкой на данные Facebook пишет, что за последние 90 дней действующий президент США Дональд Трамп и его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден потратили на рекламу в соцсети $29,2 млн. Перед выборами 2016 года Трамп активно использовал эту площадку, чтобы донести свою позицию до миллиона избирателей, и это помогло ему победить, отмечает агентство.

В конце октября 2019 года о полном отказе от политической рекламы сообщил основатель Twitter Джек Дорси. Он отметил, что в соцсети не хотят, чтобы политические решения пользователей скомпрометировала таргетированная реклама.

В июне Facebook начал сопровождать специальной отметкой сообщения от СМИ, контролируемых государством. Таким образом в компании захотели предупредить пользователей, что читаемые ими новости «исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства». Рекламу от таких СМИ соцсеть решила блокировать, чтобы «обеспечить дополнительный уровень защиты от разного рода иностранного влияния» перед президентскими выборами.

Как заявил ранее Цукерберг, в 2016 году, когда, как считают в Вашингтоне, произошло вмешательство России в президентские выборы в США, Facebook за недостатком ресурсов медленно реагировал на появление фейковых аккаунтов и публикации ложной информации. Однако теперь, по его словам, соцсеть пользуется системами, которые могут отличить фейки от живого человека.