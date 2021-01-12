Филиппины потратили $55 млрд на борьбу с последствиями пандемии в 2020 году

Меры по противодействию пандемии и ее социально-экономическим последствиям в 2020 году обошлись властям Филиппин в 55,3 млрд долларов, что составляет 14,7% ВВП страны.

Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на главу филиппинского министерства финансов, передает ТАСС.

По словам министра Карлоса Домингеса, эти средства были выделены на масштабные социальные программы, в том числе выплаты экономически уязвимым слоям населения и субсидии на заработную плату сотрудникам малого бизнеса. В эту сумму вошли также расходы на медицинские товары и издержки от мер фискальной политики, направленной на поддержание экономики в условиях пандемии.

Объем заимствований правительства в 2020 году оценивается в 62 млрд долларов, из-за чего соотношение государственного долга к ВВП в 2020 году может достигнуть 53,5%. В 2019 году, как отмечает Синьхуа, этот показатель находился на историческом для Филиппин минимуме и составлял 39,6%.

В первом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, во втором квартале он сократился на 16,9%, в третьем - на 11,5%. В четвертом квартале власти ожидают более позитивные значения, за весь 2020 год, по предварительным оценкам властей, ВВП сократился на 8,5-9,5%.

Для ускорения восстановления экономики министерство бюджета и управления разработало на 2021 год крупнейший в истории страны бюджет размером в 91,6 млрд долларов. Законопроект о бюджете был подписан президентом Родриго Дутерте в конце декабря.