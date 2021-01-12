Последнее обновление: 12.01.2021 13:05

Власти Беларуси задним числом увеличили директивное кредитование в ушедшем году

Белорусские власти задним числом в 3 раза увеличили объем директивного кредитования в минувшем, 2020 году.

Соответствующее постановление правительства №802 опубликовано только сегодня, 12 января, и якобы принято 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, утвержденный на 2020 год лимит директивного кредитования увеличен в 3 раза с 740 млн. рублей до 2,4 млрд. рублей.

Основной примечательностью этого решения, по сути дающего доступ к кнопке запуска печатного станка, является тот факт, что 75,37% объема директивных кредитов или 1808,88 млн. рублей распределены решениями Лукашенко на кредитование субъектов хозяйствования.

Третья часть отведенной Лукашенко суммы или 599,38 млн. рублей ушла Промагролизингу, который по указке властей минувшей осенью разгружал складские запасы флагманов отечественного машиностроения отправками автобусов, тракторов и грузовиков и в регионы.

На кредитование госпрограмм отводятся «жалкие» 528,979 млн. рублей.

В начале прошлого года, на тот момент премьер РБ Сергей Румас заявил, что 2020 год станет последним годом использования этого инструмента плановой экономики времен СССР. В планах нынешнего премьера и правительство директивное кредитование сохраняется по 2023 год включительно.

Планы в части директивного кредитования на 2021 год пока еще не сверстаны, но аппетиты велики, тем более что луканомике нужен новый локомотив.

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