Последнее обновление: 01.10.2019 10:02

Лукашенко ужесточил условия предоставления госгарантий по кредитам

Указом №360 от 30 сентября 2019 года ужесточены условия предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам, выдаваемым банками РБ.

«При наличии гарантий местных исполнительных и распорядительных органов, предъявленных к оплате и не исполненных в установленные сроки, решения о предоставлении новых гарантий соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов не принимаются», - говорится в документе.

Указ №360 вносит изменения в указ №359 от 30 июня 2008 года и вступает в силу после официального опубликования.

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