Правительство РБ определилось с параметрами отсечки предприятий от господдержки

Правительство Беларуси установило предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2019 год, превышение которых лишает юрлицо права обращаться за государственной финансовой поддержкой.

Согласно постановлению Совмина РБ №118 от 26 февраля 2020 года, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, предельные значения выручки составляют: 394 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей; 2888 тыс. рублей – для микроорганизаций; 10 896 тыс. рублей – для малых организаций.

Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году занчения составляют 21 120 тыс. рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.