Власти РБ продлили программу семейного капитала на 5 лет

Срок действия программы семейного капитала продлевается на 5 лет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года одновременно с расширением возможностей его досрочного использования, следует из указа №345 от 18 сентября 2019 года.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Зачисление семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях в базовом размере 22,5 тыс. рублей. Сумма будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на семейный капитал, средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; получение услуг в сфере образования; получение платных медицинских услуг‚ оказываемых организациями здравоохранения.