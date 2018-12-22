Лукашенко разрешил белорусам получать больше посылок из-за границы

Белорусы в канун Рождества и Нового года получили подарок в виде возможности уже с 1 января 2019 года получать больше беспошлинных посылок из-за границы. Соответствующий указ №490 "О таможенном регулировании" был подписан 22 декабря 2018 года.

Согласно документу, предельно допустимая месячная норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях увеличивается с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.

Указом магазинам беспошлинной торговли разрешено продавать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

Урегулированы вопросы, отнесенные Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза к компетенции национальных законодательств.

Документом закреплен принцип справедливости и добросовестности, означающий, что все противоречия и неясности в актах таможенного законодательства толкуются в пользу плательщика (декларанта).

Установлено, что взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.

Предусмотрен ряд упрощений для таможенных представителей, резидентов СЭЗ и Китайско-белорусского индустриального парка.

Указом разрешено перемещение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности, без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей с последующей подачей декларации.

Сняты ограничения на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.