Глава ГТК Беларуси: Таможни Беларуси и России уже проинтегрировались

Россия и Беларусь имеют общую нормативную базу таможенного контроля, поэтому с точки зрения синхронизации таможенного законодательства двух стран им остается только «шлифовать детали».

Об этом заявил глава Государственного таможенного комитета РБ Юрий Сенько на Международном таможенном форуме в Москве, передает РБК

«Дай бог, чтобы все министерства и ведомства так проинтегрировались, как сделала таможня. У нас единственных есть общий Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, единый таможенный тариф. Внутри Евразийского союза таможенного контроля нет, границы упразднены. С точки зрения интеграции и сближения у нас работа проделана наиболее эффективно, остается только детали шлифовать», — сказал Сенько.

По его словам, у других министерств и ведомств, вероятно, больше работы по интеграции. «А в нашей сфере полное взаимопонимание», — добавил глава ГТК РБ.

На вопрос, планирует ли Беларусь протекционистские меры для защиты собственного производителя по особо чувствительным для белорусской экономики товарам, Сенько ответил, что «это комплексная работа всех министерств и ведомств».

«Все страны принимают какие-то протекционистские меры, поэтому таможня всегда в поиске решений — ставить надежный заслон контрабанде, нарушениям налогового законодательства. Здесь мы точно ответим», — заверил Сенько.