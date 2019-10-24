Последнее обновление: 24.10.2019 16:04

Глава ГТК Беларуси: Таможни Беларуси и России уже проинтегрировались

Россия и Беларусь имеют общую нормативную базу таможенного контроля, поэтому с точки зрения синхронизации таможенного законодательства двух стран им остается только «шлифовать детали».

Об этом заявил глава Государственного таможенного комитета РБ Юрий Сенько на Международном таможенном форуме в Москве, передает РБК

«Дай бог, чтобы все министерства и ведомства так проинтегрировались, как сделала таможня. У нас единственных есть общий Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, единый таможенный тариф. Внутри Евразийского союза таможенного контроля нет, границы упразднены. С точки зрения интеграции и сближения у нас работа проделана наиболее эффективно, остается только детали шлифовать», — сказал Сенько.

По его словам, у других министерств и ведомств, вероятно, больше работы по интеграции. «А в нашей сфере полное взаимопонимание», — добавил глава ГТК РБ.

На вопрос, планирует ли Беларусь протекционистские меры для защиты собственного производителя по особо чувствительным для белорусской экономики товарам, Сенько ответил, что «это комплексная работа всех министерств и ведомств».

«Все страны принимают какие-то протекционистские меры, поэтому таможня всегда в поиске решений — ставить надежный заслон контрабанде, нарушениям налогового законодательства. Здесь мы точно ответим», — заверил Сенько.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование