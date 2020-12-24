Александру Василевичу вновь продлили срок содержания под стражей

Жена задержанного в Минске соучредителя онлайн-изданий Kyky.org и The Village Беларусь Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что срок его содержания под стражей вновь продлен.

"Александру Василевичу продлили стражу на 2 месяца", - написала в четверг в своем Facebook Зеленкова, передает Интерфакс-Запад

Василевич был задержан в августе. У адвоката Василевича и других участников процесса взята подписка о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют бизнесмену, невозможно.