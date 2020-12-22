Европарламент предлагает Британии продлить переходный период после Brexit

Ведущие представители Европарламента обращаются к Великобритании с призывом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией продлить действие временного соглашения, по которому сейчас осуществляется торговля Лондона с ЕС.

Зампредседатель Европейского парламента Катарина Барлей подчеркнула, что на Лондоне лежит двойная нагрузка из-за Brexit и нового штамма коронавируса, так что переходный период следует продлить, передает DW.

По словам политика, Евросоюз не убирает "протянутую руку" с предложением о продлении переходного периода. Дело за премьером Борисом Джонсоном, который должен принять это предложение. Иначе переходный период, во время которого Великобритания пользуется торговыми преференциями члена ЕС, истечет 31 декабря 2020 года.