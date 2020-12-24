Последнее обновление: 24.12.2020 20:27

ЕС и Великобритания договорились о торговом соглашении после Brexit

ЕС и Великобританией достигли договоренностей по торговому соглашению после Brexit. Об этом в четверг, 24 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Потребовалось время, но теперь у нас есть соглашение. Это был длительный и тернистый путь. Однако результат – хороший. Это - справедливая, сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный шаг для обеих сторон", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, "за эту сделку стоило бороться", потому что у Евросоюза появилось "справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией, которое защитит наши европейские интересы, обеспечит честную конкуренцию и столь необходимую предсказуемость для рыболовецкого промысла".

"Это потрясающая новость для семей и предприятий во всех уголках Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории торговое соглашение с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот", - в свою очередь уточнил источник в британском правительстве, передает DW.

Документ еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Кроме того, необходимо одобрение депутатов британской Палаты общин. Как ожидается, они должны быть получены до 1 января 2021 года, когда истекает срок переходного периода после Brexit.

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