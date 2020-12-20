Минздрав Израиля обеспокоен новой мутацией коронавируса в Европе

В израильском минздраве обеспокоены распространением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Источник в минздраве сообщил агентству Ynet при условии анонимности, что в субботу весь день в министерстве проводились совещания на эту тему — обсуждались возможные последствия и шаги, которые следует предпринять. Гендиректор министерства Хези Леви консультировался с зарубежными специалистами.

В Великобритании есть уже более 1000 случаев обнаружения мутировавшего вируса, который, согласно сообщениям, не приводит к более тяжелому протеканию болезни, но распространяется на 80% быстрее базисного штамма.

В Израиле опасаются двух последствий: во-первых, возможно, тесты не видят новую мутацию, а во-вторых, неизвестно, будут ли вакцины Pfizer, Moderna и др. эффективны в таком случае.