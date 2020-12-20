Последнее обновление: 20.12.2020 10:21

Минздрав Израиля обеспокоен новой мутацией коронавируса в Европе

В израильском минздраве обеспокоены распространением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Источник в минздраве сообщил агентству Ynet при условии анонимности, что в субботу весь день в министерстве проводились совещания на эту тему — обсуждались возможные последствия и шаги, которые следует предпринять. Гендиректор министерства Хези Леви консультировался с зарубежными специалистами.

В Великобритании есть уже более 1000 случаев обнаружения мутировавшего вируса, который, согласно сообщениям, не приводит к более тяжелому протеканию болезни, но распространяется на 80% быстрее базисного штамма.

В Израиле опасаются двух последствий: во-первых, возможно, тесты не видят новую мутацию, а во-вторых, неизвестно, будут ли вакцины Pfizer, Moderna и др. эффективны в таком случае.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование