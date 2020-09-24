Последнее обновление: 24.09.2020 10:24

В Израиле из-за пандемии коронавируса вводится жесткий локдаун

В Израиле с 25 сентября на две недели введут полный карантин, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вечером в среду, 23 сентября.

Он указал, что введение жесткого локдауна необходимо для борьбы со второй волной коронавируса.

"Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", - заявил премьер во время заседания правительственной комиссии по коронавирусу. Детали полного карантина премьер не представил.

18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за опасений, что система здравоохранения не справится с растущим числом инфекций. Первый карантин продлился с марта по май. В сентябре в стране вновь стало увеличиваться число инфицированных.

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