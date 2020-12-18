Тихановская обсудила ситуацию на Беларуськалии с президентом норвежской Yara

Светлана Тихановская выразила благодарность коллективу Yara за твердую позицию и осуждение нарушения гражданских прав рабочих на Беларуськалии.

Она подчеркнула важность того, чтобы Yara проявляла солидарность с бастующими рабочими и защищала их права, оказывала давление на руководство Беларуськалия и публично осуждала репрессии.

Об этом Тихановская заявила в ходе онлайн-встречи с президентом норвежской компании Yara Свейном Торе Холзетером.

Глава Yara подтвердил, компания разделяет позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

«Холзетер заявил, что «порог неприемлемости ситуации на Беларуськалии уже пройден». Они будут рассматривать новые возможности давления на беларусских партнеров и способы помощи бастующим», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Yara стала первой западной компанией, публично высказавшейся о нарушении прав рабочих в Беларуси после выборов.

С начала забастовки в августе на Беларуськалии уволили уже 55 сотрудников, рабочие получили более 330 суток административного ареста в сумме.