Беларуськалий готов принять на работу уволенных из-за стачки шахтеров

Руководство «Беларуськалия» оперативно отреагировало на видеообращение Стачкома предприятия к норвежской компании Yara с просьбой разорвать действующий контракт с белорусским предприятием.

Выглядит так, как будто сверху прилетел всеобщий одобрямс с полномочиями сделать всё для сохранения деловых отношений с норвежским покупателем калия. В результате руководство Беларуськалия заявило о готовности принять норвежских инспекторов по охране труда и восстановить на работу ранее уволенных за стачку шахтеров.

«По итогам регулярного диалога, заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией «Яра» на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО «Беларуськалий» готово принять специалистов компании «Яра» для мониторинга производственных процессов», - говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе Беларуськалия.

«Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников», - отмечается в пресс-релизе.

«Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений», - также сказано в официальном сообщении Беларуськалия.

На предприятии также пообещали повысить эффективность работы общественного контроля над безопасностью производства, для чего планируется внести поправки в «Положения по работе общественных инспекторов».

Суета понятна. 2020 год закончился, а вместе с ним и контракты на поставку калия в Китай и Индию. Разрыв контракта или ухудшение отношений с Yara превращает Беларуськалий в токсичного поставщика удобрений, что не лучшим образом скажется на переговорной позиции белорусского предприятия по новым контрактам с другими импортерами удобрений.

Кроме того, идти на уступки заставляют и итоги ушедшего года. По данным Белстата, экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-ноябре 2020 года составил $2,19 млрд. и упал на 15,9% к аналогичному периоду 2019 года.