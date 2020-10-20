Последнее обновление: 20.10.2020 18:44

США заявили о готовности к переговорам с РФ по ядерному оружию

Соединенные Штаты приветствуют желание России достичь прогресса в обсуждении темы контроля за ядерными вооружениями и готовы к немедленной встрече с целью согласования итогового соглашения в этой области.

Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, опубликованном во вторник, 20 августа, передает DW.

"Ожидаем, что Россия также уполномочит своих дипломатов на это", - сказано далее в документе.

Ранее, МИД РФ распространил заявление о том, что Россия готова заморозить количество ядерных боезарядов, если Вашингтон согласится продлить на год действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях для проведения переговоров о будущем этого документа. При этом российская сторона отметила, что заморозка боезарядов не должна сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

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