Последнее обновление: 01.08.2020 12:10

Трамп сообщил о работе над ядерным соглашением с Россией

США были бы рады заключить с Россией соглашение о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты ведут работу с Россией над документом, передает РБК со ссылкой на The New York Times.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением о нераспространении ядерного оружия, и, если нам удастся нечто подобное, будет здорово», — сказал Трамп.

Россия и США в 2010 году подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок договора истекает в 2021 году. Однако стороны до сих пор не договорились о его продлении. СНВ-3 предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

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