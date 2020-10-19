Последнее обновление: 19.10.2020 10:28

Украинский экс-посол предложил «вернуть» Крым через Беларусь

Украина может «вернуть» Крым через Беларусь. С таким мнением в эфире телеканала «Прямой» выступил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

По его словам, на территории Беларуси проживает почти полмиллиона украинского этнического населения.

«Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше. Я настаиваю на том, что победить в войне в Донбассе и вернуть Крым сейчас можно в Беларуси», — добавил экс-представитель, передает РБК.

По его словам, для возвращения Крыма требуются амбиции для влияния на ситуацию «не только внутри государства, но и вовне».

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