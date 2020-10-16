ВВП Беларуси за 9 месяцев 2020 года снизился на 1,3%

Объем ВВП Беларуси за 9 месяцев 2020 года в текущих ценах составил 106,584 млрд. рублей и снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%, за январь-март – до 0,3%, за январь-апрель падение составило 1,3%, за январь-май - 1,8%, январь-июнь – 1,7%, январь-июль – 1,6%, январь-август – 1,3%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,5%.