ВВП Беларуси за 11 месяцев 2020 года снизился на 0,9%

Объем ВВП Беларуси за 11 месяцев 2020 года в текущих ценах составил 133,929 млрд. рублей и снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%, за январь-март – до 0,3%, за январь-апрель падение составило 1,3%, за январь-май - 1,8%, январь-июнь – 1,7%, январь-июль – 1,6%, январь-август – 1,3%, январь-сентябрь – 1,3%, январь- октябрь – 1,1%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112%.