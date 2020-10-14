В Могилеве подожгли машину милиционера

Ночью 13 октября в Октябрьский РОВД районе Могилева горел автомобиль Audi, принадлежащий сотруднику милиции.
«…в иномарке оказалась поврежденной передняя часть (бампер, капот, колеса). Также пламя задело рядом стоявшую машину. Основной версией происшествия является поджог, что подтверждается осмотром места происшествия и первоначальными следственными действиями», - сообщила пресс-служба МВД РБ.
Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере.