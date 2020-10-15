Козак по поручению Путина приехал к президенту Киргизии

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Киргизию, где провел встречу с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба последнего.

В сообщении отмечается, что чиновник приехал «по поручению президента Владимира Путина».

Киргизская сторона содержание встречи не разгласила. Она сообщила лишь, что в ней участвовал премьер Садыр Жапаров, передает РБК.

«Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации», — добавили в Бишкеке.

В сообщении говорится, что встреча прошла накануне, 12 октября.