Кремль назвал бардаком ситуацию в Киргизии

Россия обеспокоена происходящим в Киргизии, где ситуация сейчас похожа на "бардак и хаос" и «вызывает нашу глубокую обеспокоенность».

Так прокомментировал ситуацию в Киргизии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Ситуация напоминает бардак и хаос <…> Что там происходит конкретно, нужно спрашивать людей на местах", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия предоставить убежище президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, представитель Кремля сказал, что эта тема пока не обсуждается.

"Подождите, пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков.

Он добавил, что у него нет информации о том, что Жээнбеков якобы может находиться в России.