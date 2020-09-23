Последнее обновление: 23.09.2020 11:33

Неслышащий Караник и его встреча с труппой театра – скальпель против слова

Начальник ЖЭСа с семьей срезает бело-красно-белые ленточки, тихарь целую ночь дежурит в машине, чтобы не жители не восстановили мурал на трансформаторной будке, целый губернатор едет на разговор с театральной труппой, чтобы объяснять им как детям в советской школе, как нужно себя вести, что можно делать, а что нельзя. Это всё о Беларуси в сентябре 2020 года.

Вечером 22 сентября к актерам и сотрудникам Гродненского драмтеатра приехал глава Гродненского облисполкома Владимир Караник, более известный стране как министр здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса.

Поводом для разговора стал прерванный в минувшее воскресенье спектакль. Тогда были задержаны актеры Сергей Куриленко и Валентина Харитонова, а их коллеги в солидарность отказались доигрывать второй акт постановки.

На встрече также присутствовала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. Журналистов в зал не пустили, однако участники после встречи рассказали, о чем на ней шла речь, сообщил tut.by.

«Ничего нам по существу так и не сказали. Конструктивного диалога не получилось. Нам говорили, что, мол, а если хирург скальпель бросит посередине операции, а если водитель высадит в поле? Что есть оплачиваемая работа, которую мы должны выполнять. Мы пытались объяснить, что в тот момент играть уже не могли. Но, кажется, друг друга мы не услышали», - вкратце передала суть беседы одна из актрис.

В то время, пока шло наставление Караника неразумным актерам, перед театром собралась небольшая группа поддержки из местных горожан. Как результат, к зданию театра подкатили синие затемненные бусы, на которых обычно ездят силовики.

Такие у нас нынче правила.

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